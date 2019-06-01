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Daniel Defoe'nin yazdığı, 'nun maceralarını anlatan roman 1864'te 'nde hangi isimle çevrilmiştir?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim  Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Daniel Defoe'nin yazdığı, 'nun maceralarını anlatan roman 1864'te 'nde hangi isimle çevrilmiştir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Daniel Defoe'nin yazdığı, Robinson Crusoe'nun maceralarını anlatan roman 1864'te Osmanlı Devleti'nde hangi isimle çevrilmiştir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 1.6.2019 22:59 Güncelleme Tarihi: 1.6.2019 23:00
Daniel Defoe'nin yazdığı, Robinson Crusoe'nun maceralarını anlatan roman 1864'te Osmanlı Devleti'nde hangi isimle çevrilmiştir?

Daniel Defoe'nin yazdığı, Robinson Crusoe'nun maceralarını anlatan roman 1864'te Osmanlı Devleti'nde hangi isimle çevrilmiştir?

a) Hikaye-i Robenson

b) Adem-i Yaban

c) Diyar-ı Cuma

d) Bahrül Bedbaht

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Daniel Defoe'nin yazdığı, Robinson Crusoe'nun maceralarını anlatan roman 1864'te Osmanlı Devleti'nde hangi isimle çevrilmiştir?
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