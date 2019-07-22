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filminin konusu nedir? John Carter oyuncu kadrosunda kimler var?

Açıklanamayan bir biçimde Mars’a yollanan John’un kendini dev bir ihtilafın içerisinde bulduğu durumu anlatan 2012 yapımı Amerikan filmi bu akşam izleyicisi ile buluşacak. Vizyona girdiği andan itibaren oldukça sevilen John Carter filminin konusu nedir? John Carter oyuncu kadrosunda kimler var?

Giriş Tarihi: 22.7.2019 16:59
John Carter filminin konusu nedir? John Carter oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam Show Tv ekranlarına gelecek olan John Carter filmi için geri sayım başladı. Bilim kurgu ve fantastik türünde film severlerin oldukça beğendiği John Carter filmi 2012 Amerikan yapımıdır. Peki John Carter filminin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte detaylar..

JOHN CARTER FİLMİNİN KONUSU

Açıklanamayan biçimde Mars'a yollanan John Carter, burada kendisini gezegen sakinlerinin arasındaki dev bir ihtilafın ortasında bulur. Tarafların arasında Tars Tarkas ve güzel Prenses Dejah Thoris de vardır. Carter yok olmanın eşiğindeki bu gezegende Barsoom'ın ve halkının kurtuluşunun kendi ellerinde olduğunu anlayacaktır.

JOHN CARTER FİLMİ OYUNCU KADROSU

Taylor Kitsch

Lynn Collins

Williem Dafoe

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John Carter filminin konusu nedir? John Carter oyuncu kadrosunda kimler var?
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