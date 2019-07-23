Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > 0242 nerenin telefon numarası kaç? 242 nerenin kodu?

kaç? 242 nerenin kodu?

Bilinmeyen telefon çağrıları konusunda birçok vatandaş problem yaşıyor. Bu aşamada ? 242 nerenin kodu? araştırmaları da en fazla merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde il il telefon kodlarını inceleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.7.2019 16:27
0242 nerenin telefon numarası kaç? 242 nerenin kodu?

Dolandırıcılık olaylarının sıkça yaşandığı bu çağda özellikle telefonla dolandırma sistemi oldukça yaygın, emniyet yetkililerinin de uyardığı gibi mutlaka dikkat edilmeli. 0242 telefon numarası kaç? 242 nerenin kodu? Bu konu başlıkları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Antalya'nın ilçeleri arasında Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Konyaaltı, Serik, Aksu, Kumluca, Döşemaltı, Kaş, Korkuteli, Gazipaşa, Finike, Kemer, Elmalı, Demre, Akseki, Gündoğmuş ve İbradı var.

0242 TELEFON KODU ANTALYA'NIN

Plaka numarası 07 olan Antalya'nın il telefon kodu da 242

Yani sizi 0242 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Antalya'dan arıyor demektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
0242 nerenin telefon numarası kaç? 242 nerenin kodu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN