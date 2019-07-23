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0321 telefon alan kodu kaç? 321 nerenin kodu?

Bilinmeyen telefon çağrıları konusunda birçok vatandaş problem yaşıyor. Bu aşamada 0312 nerenin telefon numarası? 312 nerenin kodu? araştırmaları da en fazla merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde il il telefon kodlarını inceleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.7.2019 15:38
0321 telefon alan kodu kaç? 321 nerenin kodu?

Dolandırıcılık olaylarının sıkça yaşandığı bu çağda özellikle telefonla dolandırma sistemi oldukça yaygın, emniyet yetkililerinin de uyardığı gibi mutlaka dikkat edilmeli. 0312 telefon numarası kaç? 312 nerenin kodu? Bu konu başlıkları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Ankara'nın ilçeleri arasında yer alan yerler şöyle; Akyurt, Aladağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar, Yenimahalle...

0321 TELEFON KODU ANKARA'NIN

Plaka numarası 06 olan Ankara'nın telefon kodu ise 0321.

Yani sizi 0321 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Ankara'dan arıyor demektir.

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0321 telefon alan kodu kaç? 321 nerenin kodu?
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