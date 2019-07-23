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İstanbul'un en merkezi alışveriş merkezleri arasında yer alan ? ? soruları en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Forum İstanbul; İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yer alıyor. Hem İETT otobüsleri hem de metro alışveriş merkezinin önüne kadar vatandaşları getirebiliyor.

Giriş Tarihi: 23.7.2019 16:09
Forum İstanbul'a nasıl gidilir? Forum İstanbul nerede?

Saat 10:00'da açılan Forum İstanbul saat 22:00'da kapanıyor. İçerisinde bulunan alışveriş mağazalarından bazıları ise şu şekilde; Adidas, Altınbaş, Altınyıldız, Arçelik, Arifoğlu, Armine, Atasay, Avva, Ayakkabı Dünyası, Bambi, Bernardo, Bershka, Benetton, Beymen, Bosch, Boyner, D&R, Damat, Decathlon, Flo, Gratis, GS STORE, H&M, Hotiç, IKEA, Kartal Yuvası, YKM, ZARA

FORUM İSTANBUL'A NASIL GİDİLİR?

Forum İstanbul'a gidiş rotası ve tercihen şıklar şu şekilde;

Metroyla:

Atatürk Havalimanı - Aksaray Metro hattına binip Kocatepe durağında inebilirsiniz.

Otobüsle:

32 Cevatpaşa - Eminönü

32A Cevatpaşa - Beyazıt

32T Cevatpaşa - Mecidiyeköy numaralı otobüsleri kullanarak Kartaltepe durağında inebilirsiniz.

Marmarayla:

Marmaray Yenikapı istasyonundan, Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro Hattına aktarma yapabilirsiniz.

Arabayla:

E-6 "Hal - Otogar" çıkışında.

E-5 "Otogar" çıkışından "Kartaltepe - Yıldırım - Kocatepe" istikametinde.

Metrobüsle:

Merter Metrobüs durağından, Atatürk Havalimanı - Yenikapı Metro Hattına aktarma yapabilirsiniz.

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Forum İstanbul'a nasıl gidilir? Forum İstanbul nerede?
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