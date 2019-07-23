Forum İstanbul'a nasıl gidilir? Forum İstanbul nerede?

Saat 10:00'da açılan Forum İstanbul saat 22:00'da kapanıyor. İçerisinde bulunan alışveriş mağazalarından bazıları ise şu şekilde; Adidas, Altınbaş, Altınyıldız, Arçelik, Arifoğlu, Armine, Atasay, Avva, Ayakkabı Dünyası, Bambi, Bernardo, Bershka, Benetton, Beymen, Bosch, Boyner, D&R, Damat, Decathlon, Flo, Gratis, GS STORE, H&M, Hotiç, IKEA, Kartal Yuvası, YKM, ZARA
FORUM İSTANBUL'A NASIL GİDİLİR?
Forum İstanbul'a gidiş rotası ve tercihen şıklar şu şekilde;
Metroyla:
Atatürk Havalimanı - Aksaray Metro hattına binip Kocatepe durağında inebilirsiniz.
Otobüsle:
32 Cevatpaşa - Eminönü
32A Cevatpaşa - Beyazıt
32T Cevatpaşa - Mecidiyeköy numaralı otobüsleri kullanarak Kartaltepe durağında inebilirsiniz.
Marmarayla:
Marmaray Yenikapı istasyonundan, Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro Hattına aktarma yapabilirsiniz.
Arabayla:
E-6 "Hal - Otogar" çıkışında.
E-5 "Otogar" çıkışından "Kartaltepe - Yıldırım - Kocatepe" istikametinde.
Metrobüsle:
Merter Metrobüs durağından, Atatürk Havalimanı - Yenikapı Metro Hattına aktarma yapabilirsiniz.