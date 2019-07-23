Tehlikeli Soygun filminin konusu nedir? Tehlikeli Soygun filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan Tehlikeli Soygun filmi için geri sayım başladı. Banka soyma planları yapan Jack ve Sam'in farkında olmadan bir mafya babasının parasını da almaları onları intikamcı çetenin eline düşürecektir. Peki Tehlikeli Soygun filminin konusu nedir? Tehlikeli Soygun oyuncu kadrosunda kimler var?

TEHLİKELİ SOYGUN FİLMİNİN KONUSU

Jack ve Sam Güneydoğu Asya bulunan bir bankayı soyma planları yapmaktadır artık hayattan kaybedecek birşeyleri yoktur. Geçim sıkıntısından bunalmışlardır. Planlarını devreye sokarlar ve harekete geçerler. Her şey istedikleri gibi gider bankaya girer ve tüm parayı toplayıp çıkarlar. Aslında ufak tefek problem olsa da genel olarak amaçlarına ulaşır paraları alırlar. Aslında sorunda tam bu noktada başlar aldıkları para bir mafya liderine aittir ve bir anda onların hedefi haline geleceklerdir.

TEHLİKELİ SOYGUN FİLMİ OYUNCU KADROSU

Steven Seagal

John Edward Lee

Michael Jai White

Pim Bubear