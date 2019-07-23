Yakın Tehdit filminin konusu nedir? Yakın Tehdit filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam Show Tv ekranlarına gelecek olan Yakın Tehdit filmi için geri sayım başladı. Zengin ve varlıklı Miller ailesinin huzur dolu aile hayatının bir gün bir grup maskeli adam tarafından bozulmasının anlatıldığı hikayede başrollerde Nicole Kidman, Nicolas Cage gibi ünlü isimler yer alıyor. Peki Yakın Tehdit filminin konusu nedir? Yakın Tehdit oyuncu kadrosunda kimler var? İşte ayrıntılar..

YAKIN TEHDİT FİLMİNİN KONUSU

Miller ailesi zenginlik ve huzur içinde yaşamaktadır. Kyle Miller büyük paralarla oynayan mücevher sektöründeki bir iş adamıdır; güzel bir eşi Sarah ve ergenlik çağını yaşayan genç bir kızı (Avery) vardır. Fakat bir gün evleri aniden bir grup maskeli adam tarafından baskına uğrar. Başta evin içerisindeki yüksek güvenlikli kasanın içindekileri isteseler de eli silahlı bu adamların Miller ailesinden talepleri daha da fazladır...

YAKIN TEHDİT FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Nicolas Cage

Nicole Kidman

Cam Gigandet