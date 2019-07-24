Erkenci Kuş 50.yeni bölüm fragmanından ilk önizleme yayında! Erkenci Kuş 49.son bölümde şok gelişme!

Sevilen dizi Erkenci Kuş 50.yeni bölüm fragmanında ilk önizleme yayınlandı. Ekranların sevilen dizisi Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki araştırılıyor. Dün akşam 49.bölümüyle ekrana gelen yapımın son bölümde Sanem'den radikal karar gelir. Dizinin son bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler ise Erkenci Kuş 49. son bölüm izle araştırması yapıyor. Peki Erkenci Kuş 50.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Son bölümde neler oldu? İşte detaylar…

ERKENCİ KUŞ 50.YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA İLK ÖNİZLEME YAYINDA!

Erkenci Kuş 50. Bölüm'de neler olacak?

ERKENCİ KUŞ 49.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Erkenci Kuş 49.bölümüyle Star TV ekranlarında saat 20.00'da izleyicisiyle buluşacak.

Sanem, hayatıyla ilgili radikal bir karar alır!

Leyla'nın kampanyayı kurtarmak için söylediği küçük yalan ajansta büyük sorunlar yaratır. Can'ı yeniden kazanmaya çalışan Sanem ise yaşadığı bir olay nedeniyle radikal bir karar alır.

ERKENCİ KUŞ 48. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sanem, Can'a hayatında çok değer verdiği bir şeyi geri verir. Can'la yaşadığı yakınlaşmadan tedirginlik duyan Sanem, onun aniden ortadan kaybolmasıyla endişeye kapılır. Oysa ki Can önemli bir sorunu ortadan kaldırmak için uğraşmaktadır.

Sorunun ortadan kalkmasıyla çok sevinen Sanem, Can'la beraber yeni tanıtım projesi için çalışırken, Can'ın kendisi için ne kadar büyük bir fedakarlık yaptığının farkına varır. Artık problem çözme sırası Sanem'dedir.

Sanem, Can'a hayatında çok değer verdiği bir şeyi geri verir. Can ise bu hediyeyi tek şartla kabul eder ve Sanem'e bir teklifte bulunur. Sanem'in teklifi kabul etmesiyle çok mutlu olan ikiliyi, hayatlarını değiştirecek, herkesi şoke eden bir olay beklemektedir.