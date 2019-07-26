Aşıklar Şehri filminin konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam Star Tv ekranlarına ilk kez gelecek olan Aşıklar Şehri filmi için geri sayım başladı. Romantik türdeki filmde iki aşığın yollarının kesişmesiyle oluşan hikaye anlatılıyor. İki tutkulu insan Sebastian ve Mia'nın hikayesini izleyeceğimiz sürükleyici film Aşıklar Şehri'nin konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

AŞIKLAR ŞEHRİ FİLMİNİN KONUSU

Aşıklar Şehri, yolları kesişen iki insanın hikayesini anlatıyor. Hayatlarında yön bulmaya çalışan iki tutkulu insan Sebastian ve Mia'nın yolları, Los Angeles'ta trafiğin sıkışık olduğu bir gün kesişir. Her ikisi de sanat tutkunu olan bu iki insan, hayallerini gerçekleştirme yolunda düşe kalka ilerlemektedir.

Sebastian geleneksel jazzın kolonlardan yükseldiği bir kulüp açma hayalinde, Mia ise kafesinde çalıştığı film platosunda kendine uygun tüm oyunculuk seçmelerine katılarak bir rol kapma telaşındadır. Bu iki insanın kalpleri birbiri için atmaya başladığında ortaya çıkan manzarayı hayat şartları bozacak, onları yavaş yavaş hayallerinden uzaklaştırmaya başlayacaktır.

Oscar ödüllü Whiplash'in yazarı Damien Chazelle'in yazıp yönettiği bu romantik müzikal, modern zamana adanmış bir Hollywood masalı.

AŞIKLAR ŞEHRİ OYUNCU KADROSU

Ryan Gosling

Rolü : Sebastian

Emma Stone

Rolü : Mia

John Legend

Rolü : Keith

J.K. Simmons

Rolü : Bill

Rosemarie DeWitt

Rolü : Laura

Finn Wittrock

Rolü : Greg

Callie Hernandez

Rolü : Lisa

Sonoya Mizuno

Rolü : Caitlin