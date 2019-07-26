Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Hadi ipucu sorusu 26 Temmuz! Yedi Kocalı Hürmüz oyunu hangi şehirde geçiyor? Hadi cevabı burada!

Hadi ipucu sorusu ! Yedi hangi şehirde geçiyor? Hadi cevabı burada!

Her gün binlerce kişi tarafından oynanan Hadi ipucu sorusunu takipçileriyle paylaştı. Canlı olarak saat 12.30’da oynanacak olan Hadi ipucu sorusu ve cevabı nedir? Haftanın son gününde oynanacak olan oyunda Türk Tiyatrosu konulu ipucu sorusu merak edildi. Sosyal medya sayfasından yapılan açıklama şu şekilde; Mini ipucumuz Türk mizahının önemli isimlerinden Sadık Şendil tarafından yazılmış eserden senaryolaştırılan "Yedi " hakkında sevgili hadiciler. Geleneksel ortaoyunu tekniğiyle işlenmiş bu oyunda, olaylar hangi şehirde geçiyor sizce? İşte Hadi ipucu sorusu ve cevabı sizlerle…

Giriş Tarihi: 26.7.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 26.7.2019 10:42
Hadi ipucu sorusu 26 Temmuz! Yedi Kocalı Hürmüz oyunu hangi şehirde geçiyor? Hadi cevabı burada!

Hadi ipucu sorusu cevabıyla birlikte yayınlandı. Sevilen yarışma bugün 12.30'da takipçileriyle buluşacak. İlgiyle takip edilen oyunun bugünkü sorusu ise tiyatro konulu oldu. Sosyal medyada paylaşılan; Yedi Kocalı Hürmüz oyunu hangi şehirde geçiyor? Sorusunun cevabı merak edildi. Peki Hadi ipucu sorusu Yedi Kocalı Hürmüz oyunu hangi şehirde geçiyor? Yıllarca tiyatrolarda sahnelenmiş olan oyun, günümüzde de güncellenerek sahnelenmiştir. İşte 26 Temmuz Hadi ipucu sorusu ve cevabı!

HADİ İPUCU SORUSU 26 TEMMUZ

En sevilen oyunlardan biri olan Hadi ipucu sorusu bugün 12.30'da karşımıza çıkıyor. Günün sorusu ise aşağıda yer alıyor;

Yedi Kocalı Hürmüz oyunu hangi şehirde geçiyor?

HADİ İPUCU CEVABI

İSTANBUL

YEDİ KOCALI HÜRMÜZ KONUSU

19. yüzyılın sonlarında İstanbul'un Taşkasap semtinde yaşayan Hürmüz, hepsi farklı mesleklerden olan, birbirinden habersiz altı koca ile evlenmiş, ancak yetinmeyip yedinci bir erkeğe aşık olan bir kadındır. Sonunda amacına ulaşarak bu kişiyle de bir evlilik yapar. Ancak kocalarının eve geliş - gidiş zamanlarında çakışmalar meydana gelince Hürmüz oldukça zor bir durumda kalacaktır. Hepsini bir arada idare etmeye çalışan Hürmüz'ün işi bu kez gerçekten zordur. Acaba kurtulabilecek midir?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hadi ipucu sorusu 26 Temmuz! Yedi Kocalı Hürmüz oyunu hangi şehirde geçiyor? Hadi cevabı burada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN