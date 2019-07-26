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filminin konusu nedir? Herkül: Efsane Başlıyor oyuncu kadrosunda kimler var?

2014 yılında vizyona giren filmi için geri sayım başladı. Bu akşam izleyicisi ile buluşacak olan film macera türünde ve oldukça sürükleyici. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Herkül: Efsane Başlıyor filminin konusu nedir? Herkül: Efsane Başlıyor filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Giriş Tarihi: 26.7.2019 16:39
Herkül: Efsane Başlıyor filminin konusu nedir? Herkül: Efsane Başlıyor oyuncu kadrosunda kimler var?

Renny Harlin'in yönettiği Herkül: Efsane Başlıyor filmi bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. Millattan önce 1200 yılında antik Yunan şehirlerindeki efsane hikayelerinin anlatıldığı film macera türünde. Herkül adı verilen prensin hikayesinin anlatıldığı Herkül: Efsane Başlıyor filminin konusu nedir? Herkül: Efsane Başlıyor filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR FİLMİNİN KONUSU

Milattan önce 1200 yılında, antik Yunan şehirlerinden birindeyiz. Dünyada yaşayan kraliçelerden biri, Zeus'un cazibesine kapılır ve ondan bir çocuğu olur. Herkül adını verdikleri bu prens için öngörülen kaderde, zalim kralın hanedanlığını sona erdireceği ve şehre düzen getireceği yer almaktadır.

Aradan yıllar geçer, kim olduğunu ve aslen nereden geldiğini bilmeyen Herkül'ün istediği tek şey Girit prensesinin aşkına karşılık vermesidir; ne var ki güzel prensesin daha önce kardeşine söz vermiş olması işleri karıştırır. Herkül tam da bu esnada gerçek kimliği ve kaderiyle yüzleşir. Artık önünde iki yol vardır.

Herkül, ya aşkına sahip çıkıp güzel prensesle şehirden kaçmak ya da daha önce çizilmiş olan kaderini takip edip bir kahraman olmayı seçmek zorundadır. Kahramanlığa giden yol ise yabancıların tahmin edilemez tuzakları ve tanrıların gazabıyla doludur.

HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR FİLMİ OYUNCU KADROSU

Kellan Lutz
Rolü : Hercules
Scott Adkins
Rolü : King Amphitryon
Liam McIntyre
Rolü : Sotiris
Liam Garrigan
Rolü : Iphicles
Johnathon Schaech
Rolü : Tarak
Roxanne McKee
Rolü : Queen Alcmene
Gaia Weiss
Rolü : Hebe
Rade Serbedzija
Rolü : Chiron

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