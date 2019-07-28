2002 Dünya Kupası nerede düzenlendi? | 28 Temmuz Hadi İpucu sorusu cevabı

Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri her programı yüzbinlerce kişi tarafından katılım alan Hadi'nin bu akşam 20.30'da yapacağı bilgi yarışmasının ipucu sorusu yayınlandı. Her yarışma öncesi yayınladığı ipucu soruları ile katılımcılara bir soru bilme hakkı sağlayan Hadi'nin Instagram hesabından yapılan paylaşımı şu şekilde: Bugünkü ipucumuz ülkedeki herkesi birbirine kenetleyen ve büyük bir coşkuyla hatırlanan 2002 FIFA Dünya Kupası ile ilgili sevgili hadiciler. Dünya üçüncülüğüyle tarihi bir başarıya imza attığımız o yıl, turnuva nerede düzenlenmişti sizce? İşte 28 Temmuz Hadi İpucu sorusu cevabı…

28 TEMMUZ HADİ İPUCU SORUSU CEVABI | 2002 DÜNYA KUPASI NEREDE DÜZENLENDİ?

Dünya Kupası finalleri, 2002'de ilk kez Amerika ve Avrupa kıtalarının dışında Asya'da gerçekleştirildi.

Güney Kore ile Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası'na Türkiye, 48 yıl aradan sonra ikinci kez katılma başarısı gösterirken, aldığı dünya üçüncülüğüyle de tarihi başarıya imza attı.