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haberi: Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! beğeni gizleme güncellemesi hakkında flaş iddia

kullanıcılarının uzun zamandır merakla beklediği ve çok tartışılan Instagram beğeni güncellemesi ile ilgili gelişmesi yaşandı. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Instagram, bazı pilot ülkelerde beğeni sayısı gizleme güncellemesi getirmiş ve bu ülkelerde yaşayan birçok kullanıcı başkalarına ait beğeni sayısı görememeye başlamıştı. Kısa süre içerisinde bu güncellemenin tüm dünyadaki Instagram kullanıcıları için gelmesi beklenirken bu gelişmenin nedeni ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 29.7.2019 08:15 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 08:16
Son dakika haberi: Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! Instagram beğeni gizleme güncellemesi hakkında flaş iddia

Dünyanın en büyük fotoğraf paylaşım platformu , kullanıcılarının ruh sağlığına zarar gelmesini engellemek gerekçesi ile beğeni sayılarını gizleme kararı almış ve bunu birçok pilot ülkede uygulamaya koymuştu. Dünya çapında tepki çeken bu yeniliğin karanlık yüzü ortaya çıktı. İşte gündeme bomba gibi düşen Instagram beğeni güncellemesi ile ilgili o iddialar...

GÜNCELLEME KARARI BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

1 milyarın üzerinde kullanıcısı olan sosyal medya devi Instagram, paylaşımlarda beğeni sayılarını gizleme dönemini geçen hafta başlatmıştı. Şimdilik 7 ülkede denenen bu yeniliğin, beğeni yarışından psikolojik olarak olumsuz etkilenen kullanıcıları korumak amaçlı olduğu açıklanmıştı.

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Son dakika haberi: Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! Instagram beğeni gizleme güncellemesi hakkında flaş iddia
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