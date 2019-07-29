İstanbul'un en merkezi AVM'lerinde konumlandırılmış sabit adreslere ne denir? 29 Temmuz Hadi İpucu sorusu cevabı

Son dönemin en sevilen bilgi yarışmalarından olan Hadi aynı zamanda mobil platformlardaki ilk canlı bilgi yarışması olma özelliğini de bünyesinde bulunduruyor. Her yarışma öncesi katılımcılara bir soru hakkı bilme imkanı tanıyan Hadi, bugün saat 12.30'da yapacağı yarışmanın ipucu sorusunu yayınladı. Bugünkü Hadi İpucu sorusu: 'İstanbul'un en merkezi AVM'lerinde konumlandırılmış sabit adreslere ne denir?' Peki, 29 Temmuz Hadi İpucu sorusu yanıtı ne? İşte bu sorunun cevabı…

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI

29 Temmuz Hadi 12.30 ipucu sorusu: İstanbul'un en merkezi AVM'lerinde konumlandırılmış sabit adreslere ne denir?

29 Temmuz Hadi 12.30 ipucu cevabı: TESLİMAT NOKTASI

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

Her yarışma öncesi Hadi İnstagram hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile birlikte katılımcılara bir soru bilme hakkı sağlanıyor.