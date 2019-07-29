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'un en merkezi 'lerinde konumlandırılmış sabit adreslere ne denir? 29 Temmuz

Son dönemin en popüler bilgi yarışmalarından olan Hadi’nin bugün saat 12.30’da yapacağı yarışmanın ipucu sorusu belli oldu. Bilindiği üzere her program öncesi katılımcılara bir soru hakkı sağlamak için ipucu yayınlayan Hadi, bunu İnstagram üzerinden yaptığı paylaşım ile gerçekleştiriyor. hesabından yapılan paylaşım ise şu şekilde: ‘Bugünkü ipucumuz internet üzerinden satın aldığımız ürünler ile ilgili sevgili hadiciler. Bu ürünleri güvenle teslim alabileceğimiz 'un en merkezi 'lerinde konumlandırılmış sabit adreslere bir isim veriliyor. Peki, siz, kargo ücreti ödemeden ve kargo beklemeden teslim alabileceğiniz bu yerlere ne ad veriliyor biliyor musunuz?’ İşte 29 Temmuz

Giriş Tarihi: 29.7.2019 11:26
İstanbul'un en merkezi AVM'lerinde konumlandırılmış sabit adreslere ne denir? 29 Temmuz Hadi İpucu sorusu cevabı

Son dönemin en sevilen bilgi yarışmalarından olan Hadi aynı zamanda mobil platformlardaki ilk canlı bilgi yarışması olma özelliğini de bünyesinde bulunduruyor. Her yarışma öncesi katılımcılara bir soru hakkı bilme imkanı tanıyan Hadi, bugün saat 12.30'da yapacağı yarışmanın ipucu sorusunu yayınladı. Bugünkü Hadi İpucu sorusu: 'İstanbul'un en merkezi AVM'lerinde konumlandırılmış sabit adreslere ne denir?' Peki, 29 Temmuz Hadi İpucu sorusu yanıtı ne? İşte bu sorunun cevabı…

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI

29 Temmuz Hadi 12.30 ipucu sorusu: İstanbul'un en merkezi AVM'lerinde konumlandırılmış sabit adreslere ne denir?

29 Temmuz Hadi 12.30 ipucu cevabı: TESLİMAT NOKTASI

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

Her yarışma öncesi Hadi İnstagram hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile birlikte katılımcılara bir soru bilme hakkı sağlanıyor.

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İstanbul'un en merkezi AVM'lerinde konumlandırılmış sabit adreslere ne denir? 29 Temmuz Hadi İpucu sorusu cevabı
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