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nedir? Netflix'in bilimkurgu dizisi neyi anlatıyor?

Netflix'in en iddialı dizileri arasında yer alan , ikinci sezonuyla yayınlandı. Bilimkurgu türünün en iddialı yapımlarından biri olan Alman yapımı dizi kitleleri adeta peşinden sürüklüyor. Zaman arasındaki döngüyü anlatan diziyi izleyecek kişiler nedir? Dark neyi anlatıyor oyuncuları kimler? sorularının cevaplarını araştırıyor. Dark, tam olarak "beyin yakan dizi" tanımına uyuyor.

Giriş Tarihi: 30.7.2019 17:07
Dark dizisi konusu nedir? Netflix'in bilimkurgu dizisi Dark neyi anlatıyor?

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Dark'ın konusu konusundaki araştırmalarınıza cevap bulabilirsiniz. Louis Hofmann'ın canlandırdığı Jonas Kahnwald'ın yıllar arasındaki gelgitlerini anlatan bu muhteşem dizinin başrollerinde Lisa Vicari (Martha Nielsen), Maja Schöne (Hannah), Oliver Masucci (Ulrich Nielsen), Gina Stiebitz gibi isimler yer alıyor.

DARK DİZİSİ KONUSU NE?

İnsanlığın en görkemli buluşlarının en karanlık içgüdülerle gelgitlerle aforizmalarla desteklenmesini anlatıyor. Winden kasabasında yaşayan insanların 33 yılda bir kendini tekrar etmesi, zaman içinde gelgitlerin yaşanması ve Jonas'ın önderliğinde zaman makinasının kullanılıp geçmişe ve geleceğe gidilmesini anlatan dizi, forumlarda 1 numaralı bilimkurgu dizisi olarak tavsiye ediliyor.

DARK OYUNCU KADROSU

Louis Hofmann

Lisa Vicari

Maja Schöne

Oliver Masucci

Andreas Pietschmann

Karoline Eichorn

Gina Stiebitz

Mark Waschke

Jördis Triebel

Antje Traure

Stephan Kampwirth

Lisa Krezeuer

Angela Winkler

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Dark dizisi konusu nedir? Netflix'in bilimkurgu dizisi Dark neyi anlatıyor?
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