Dark dizisi konusu nedir? Netflix'in bilimkurgu dizisi Dark neyi anlatıyor?

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Dark'ın konusu konusundaki araştırmalarınıza cevap bulabilirsiniz. Louis Hofmann'ın canlandırdığı Jonas Kahnwald'ın yıllar arasındaki gelgitlerini anlatan bu muhteşem dizinin başrollerinde Lisa Vicari (Martha Nielsen), Maja Schöne (Hannah), Oliver Masucci (Ulrich Nielsen), Gina Stiebitz gibi isimler yer alıyor.
İnsanlığın en görkemli buluşlarının en karanlık içgüdülerle gelgitlerle aforizmalarla desteklenmesini anlatıyor. Winden kasabasında yaşayan insanların 33 yılda bir kendini tekrar etmesi, zaman içinde gelgitlerin yaşanması ve Jonas'ın önderliğinde zaman makinasının kullanılıp geçmişe ve geleceğe gidilmesini anlatan dizi, forumlarda 1 numaralı bilimkurgu dizisi olarak tavsiye ediliyor.
DARK OYUNCU KADROSU
Louis Hofmann
Lisa Vicari
Maja Schöne
Oliver Masucci
Andreas Pietschmann
Karoline Eichorn
Gina Stiebitz
Mark Waschke
Jördis Triebel
Antje Traure
Stephan Kampwirth
Lisa Krezeuer
Angela Winkler