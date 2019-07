Hadi ipucu 30 Temmuz sorusu cevabı! "Benzemez kimse sana/ Bakışından süzülen ..." şarkı sözlerinin devamı nasıldır?

Hadi ipucu sorusu cevabıyla birlikte paylaşıldı. On binlerce takipçisi olan canlı bilgi yarışmasının ipucu sorusu sosyal medya hesabından duyuruldu. 30 Temmuz Hadi ipucu sorusu Sanat Müziği sanatçısı Müzeyyen Senar ile özdeşleşmiş bir şarkı ile ilgili. Vatandaşlar, Hadi ipucu sorusu cevabı nedir? sorusuna yanıt aramaya başladı. Her yarışma öncesi katılımcılara bir soru hakkı bilme imkanı tanıyan Hadi, bugün saat 20.30'da yapacağı yarışmanın ipucu sorusu olarak "Benzemez kimse sana / Tavrına hayran olayım / Bakışından süzülen ..." şarkı sözlerinin devamı nasıldır? Sorusunu sordu. Peki "Benzemez kimse sana / Tavrına hayran olayım / Bakışından süzülen ..." şarkı sözlerinin devamı nasıldır?

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR? 30 Temmuz 2019

Her yarışma öncesi Hadi İnstagram hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile birlikte katılımcılara bir soru bilme hakkı sağlanıyor.

"Benzemez kimse sana / Tavrına hayran olayım / Bakışından süzülen ..." şarkı sözlerinin devamı nasıldır?

HADİ İPUCU CEVABI

İşvene kurban olayım

Hadi Nedir?

Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.