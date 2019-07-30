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sorusu cevabı: ‘Kallavi’ günlük hayatta hangi anlamda kullanılmaktadır?” 30 Temmuz 2019

Son dönemin en popüler bilgi yarışmalarından olan Hadi, aynı zamanda mobil platformlardaki ilk canlı bilgi yarışması olma özelliğini de bünyesinde bulunduruyor. Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri yüzbinlerce katılımcı sağlanan yarışmanın bugünkü ipucu sorusu: ‘Kallavi’ günlük hayatta hangi anlamda kullanılmaktadır?” Peki, bugünkü sorusunun yanıtı ne? İşte 30 Temmuz 2019

Giriş Tarihi: 30.7.2019 11:27
Hadi İpucu sorusu cevabı: ‘Kallavi’ günlük hayatta hangi anlamda kullanılmaktadır?” 30 Temmuz 2019

Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri yüzbinlerce kullanıcı tarafından katılım sağlanan Hadi, her gün yarışma öncesi bir ipucu sorusu yayınlayarak, yarışmacılara bir soru hakkı bilme imkânı sağlıyor. Öte yandan, Hadi'nin bugün saat 12.30'da yapacağı bilgi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Hadi'nin yaptığı paylaşıma göre ipiucu sorusu 'Kallavi' günlük hayatta hangi anlamda kullanılmaktadır?" Peki, Hadi İpucu sorusu cevabı ne? İşte yanıtı…

SORU: Vezir ve sadrazamların giydiği bir kavuk türü olan "kallavi" günlük hayatta hangi anlamda kullanılmaktadır?

CEVAP: Çok iri, kocaman

Osmanlı döneminde vezirlerin ve sadrazamların giydiği, üstüne tülbent sarılmış bir tür kavuk.

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Hadi İpucu sorusu cevabı: ‘Kallavi’ günlük hayatta hangi anlamda kullanılmaktadır?” 30 Temmuz 2019
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