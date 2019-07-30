Hadi İpucu sorusu cevabı: ‘Kallavi’ günlük hayatta hangi anlamda kullanılmaktadır?” 30 Temmuz 2019

Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri yüzbinlerce kullanıcı tarafından katılım sağlanan Hadi, her gün yarışma öncesi bir ipucu sorusu yayınlayarak, yarışmacılara bir soru hakkı bilme imkânı sağlıyor. Öte yandan, Hadi'nin bugün saat 12.30'da yapacağı bilgi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Hadi'nin yaptığı paylaşıma göre ipiucu sorusu 'Kallavi' günlük hayatta hangi anlamda kullanılmaktadır?" Peki, Hadi İpucu sorusu cevabı ne? İşte yanıtı…

SORU: Vezir ve sadrazamların giydiği bir kavuk türü olan "kallavi" günlük hayatta hangi anlamda kullanılmaktadır?

CEVAP: Çok iri, kocaman

Osmanlı döneminde vezirlerin ve sadrazamların giydiği, üstüne tülbent sarılmış bir tür kavuk.