Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Kimse Bilmez son bölüm izle: Kimse Bilmez 8.son bölüm tek parça ve canlı izleme linki ATV'de!

Kimse son bölüm izle: tek parça ve canlı izleme linki 'de!

’nin iddialı yapımı Kimse 8.bölüm izleme linki son bölümün yayınlanmasının ardından merak edildi. araştırılıyor. 30 Temmuz akşamı ekrana gelen son bölümün ardından dizinin sıkı takipçileri internetten ‘’ , son bölüm izleme linki’’ şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Dizinin 8.bölümünde Ali, cesedin kardeşine ait olmadığını anlar. Bu işi kimin yaptığını araştırmaya başlar. Öte yandan Vedat, Pilot'u kimin kaçırdığını araştırmaktadır. Uygar, Vedat'ı Ali'ye yönlendirir. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler Kimse Bilmez 8.bölüm izleme linkine haberimizden erişebilir.

Giriş Tarihi: 31.7.2019 09:12 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 09:12
Kimse Bilmez son bölüm izle: Kimse Bilmez 8.son bölüm tek parça ve canlı izleme linki ATV'de!

Ekranların reyting rekortmeni ve sevilen dizisi olan Kimse Bilmez 8.son bölümüyle ekranlara geldi. Her Salı akşamı saat 20.00'da izleyicisini ekran başına kilitleyen dizinin son bölümünde bu hafta heyecan doruktaydı. Sevda'nın tuzağa düşmesi herkesi şoke etmiştir. Bunun akabinde diziyi kaçırıp yeniden izlemek isteyenler '' Kimse Bilmez canlı izleme linki'' şeklinde arama motorunda araştırma yapmaya başladı. Televizyon ekranlarının kesintisiz izlenen dizisinde yine heyecanlı dakikalar yaşandı. İşte Kimse Bilmez son bölümde yaşananlar…

KİMSE BİLMEZ 8.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali, cesedin kardeşine ait olmadığını anlar. Bu işi kimin yaptığını araştırmaya başlar. Öte yandan Vedat, Pilot'u kimin kaçırdığını araştırmaktadır. Uygar, Vedat'ı Ali'ye yönlendirir. Vedat, Ali ve Kurtbey'i yan yana görünce Pilot'un kaçırılmasından Ali'yi sorumlu tutar.

KİMSE BİLMEZ CANLI İZLEME LİNKİ

Pilot'u geri alabilmek için Sevda'yı kaçırır. Ali, Sevda'yı kurtarmak için Pilot'u geri vermek zorundadır, ancak Pilot'u alıkoyan Ali değildir. Ali, Sevda'yı kurtarabilecek mi?

KİMSE BİLMEZ KONUSU NEDİR?

Yıldız olma hayalleri kuran güzel Sevda ile esrarengiz bir geçmişe sahip olan Ali'nin sıra dışı aşk hikayesi Kimse Bilmez'in konusu. Bu ikilinin yolları bir şekilde kesişiyor. Sevda, kendi kardeşini mafyadan kurtarmak isterken Ali ise yıllardır kayıp olan kardeşini aramaktadır. Ortak yönleri ile Sevda ile Ali'nin yakınlaşmaları, birbirlerine aşık olmaları uzun sürmüyor. Fakat karşılarında mafya Pilot ve Uygar ile birlikte uzun zamandır saklanan bir sır engel olarak duruyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kimse Bilmez son bölüm izle: Kimse Bilmez 8.son bölüm tek parça ve canlı izleme linki ATV'de!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN