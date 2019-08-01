Ünlü model Tülin Şahin verdiği hamilelik pozu ile sosyal medyaya damgasını vurdu. Arama motorlarında biyografisi aratılan ünlü manken magazin gündeminde şu sıralar oldukça konuşuluyor. Türkiye'de Sivaslı Cindy olarak anılan Tülin Şahin kimdir, kaç yaşındadır? Tülin Şahin kiminle evli?

TÜLİN ŞAHİN KİMDİR?

Tülin Şahin (d. 13 Aralık 1980, Odense), Türk asıllı moda tasarımcısı, sunucu, oyuncu, yazar ve manken.



Tülin Şahin, Danimarka'nın Odense şehrinde doğdu ve çocukluğunu orada geçirdi. Bir alışveriş merkezinde keşfedildi ve ardından profesyonel mankenlik için 1998 yılında Paris'e gitti.



Ailesinin memleketi olan Türkiye'ye Zeki Triko ile imzaladığı mankenlik işi için geldi. Ailesi Sivaslıdır. ABD'li Ünlü manken Cindy Crawford'a aşırı benzerliğinden dolayı kendisi hem Türk hem de dünya basınında Sivaslı Cindy olarak anılmıştır.



Zayıflamak isteyen bayanlara yönelik beslenme ve diyet üzerine Sırlar, Siz Hâlâ Diyet mi Yapıyorsunuz? ve Kral Prens ve Fakir kitaplarını yazmıştır. 1986'da Olacak O Kadar'da, 1996'da Tatlı Kaçıklar dizisinde ve 1999'da Gece Şahinleri filminde rol almıştır.



Karl Lagerfeld tarafından Turkish Beauty/Türk Güzeli olarak adlandırılan Tülin Şahin, İngilizce, Danca, İsveçce, Norveçce, Türkçe, Almanca ve Fransızca olmak üzere yedi dili çok iyi bilmektedir.

TÜLİN ŞAHİN KİMİNLE EVLİ?

2005 yılında evlendiği yemek şefi ve televizyoncu Mehmet Özer ile 2017 yılında boşandı.

2019 yılında Portekiz asıllı Londra'lı yatırımcı ve ekonomist Pedro de Noronha ile Lisbon'da sade bir tören ile dünya evine girdi. Pedro de Noronha 1977 doğumlu.

Tülin Şahin şu anda 6 aylık hamile. Kız çocuğu bekliyorlar.