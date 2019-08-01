Aksiyon ve bilim kurgu türünde olan Yabancı filmi bu akşam Show Tv ekranlarında olacak. İskandinavya'nın en karanlık çağlarından biri olan Viking döneminin kahramanının macera dolu hikayesinin anlatıldığı Yabancı filminin konusu nedir? Yabancı filminin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte ayrıntılar..

YABANCI FİLMİNİN KONUSU

İskandinavya'nın en karanlık çağları olan Viking döneminde geçen hikayede bir kahraman olan Kainan'ın gemisi, Thor'un anavatanının kıyılarına vurur. Büyük bir savaş yaşanmıştır ve sadece Kainan ve Moorwen olarak bilinen vahşi uzaylı yaratık dışında hayatta kimse kalmamıştır. Moorwen kendine yapılanların intikamını almak için karşısına çıkan tüm engelleri yok ediyordur. Ona herşeyi yok etmeden önce dur demek gerekmektedir. Moorwen'i imha etmek için Kainan Vikingler ile işbirliği yapar.

YABANCI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Jim Caviezel

Rolü : Kainan

John Hurt

Rolü : Rothgar

Jack Huston

Rolü : Wulfric

Sophia Myles

Rolü : Freya