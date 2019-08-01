Aksiyon ve bilim kurgu türünde olan Yabancı filmi bu akşam Show Tv ekranlarında olacak. İskandinavya'nın en karanlık çağlarından biri olan Viking döneminin kahramanının macera dolu hikayesinin anlatıldığı Yabancı filminin konusu nedir? Yabancı filminin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte ayrıntılar..
YABANCI FİLMİNİN KONUSU
İskandinavya'nın en karanlık çağları olan Viking döneminde geçen hikayede bir kahraman olan Kainan'ın gemisi, Thor'un anavatanının kıyılarına vurur. Büyük bir savaş yaşanmıştır ve sadece Kainan ve Moorwen olarak bilinen vahşi uzaylı yaratık dışında hayatta kimse kalmamıştır. Moorwen kendine yapılanların intikamını almak için karşısına çıkan tüm engelleri yok ediyordur. Ona herşeyi yok etmeden önce dur demek gerekmektedir. Moorwen'i imha etmek için Kainan Vikingler ile işbirliği yapar.
YABANCI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Jim Caviezel
Rolü : Kainan
John Hurt
Rolü : Rothgar
Jack Huston
Rolü : Wulfric
Sophia Myles
Rolü : Freya