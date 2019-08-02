Benim Tatlı Yalanım 9.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Benim Tatlı Yalanım 8.bölümde neler oldu?

Fenomen diziler arasında adını yazdıran Benim Tatlı Yalanım 9.yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Yönetmenliğini Barış Erçetin ve Cihan Vural'ın paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. On binlerce vatandaş '' Benim Tatlı Yalanım 9.yeni bölüm fragmanı yayında mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Suna ve Nejat kendilerini hiç beklemedikleri tatlı bir oyunun içinde buldukları Benim Tatlı Yalanım dizisinin son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

BENİM TATLI YALANIM 9.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Benim Tatlı Yalanım 9.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin 9.yeni bölümünde ilk sahnesi paylaşıldı.

Benim Tatlı Yalanım 9.yeni bölümü 8 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'da izleyicisiyle buluşacak.

BENİM TATLI YALANIM 8.SON BÖLÜM ÖZETİ!

Düşen dilek fenerindeki notu okuduktan sonra Nejat'ın aklı karışmıştır. Suna'ya nasıl davranması gerektiğini kestiremez. Suna, çalışma odasında dilek fenerini bulduğunda, Nejat'ın tuhaf hareketleri onun için bir anlam kazanır; Nejat, Suna'nın ona aşık olduğunu öğrenmiştir!

Suna, Nejat'ın yüzüne nasıl bakacağını kara kara düşünürken, Nejat Suna'yı akşam yemeğine davet eder. Yemekte Nejat, Suna'ya hiç beklemediği bir teklifte bulunur. Suna'nın bu sürpriz teklife vereceği cevap ikisinin ilişkisini başka bir düzeye taşıyacaktır.