Hadi ipucu 4 Ağustos sorusu cevabı! Yazdıklarımızı çoğaltmak için yazı yazdığımız kâğıdın altına koyduğumuz kağıdın adı nedir?

Hadi resmi instagram hesabından bu akşam saat 20.30'da oynanacak olan Hadisinin ipucu sorusu yayınlandı. Hadiciler için geri sayım başladı. Bugünde büyük ödül için yarışma heyecanı yaşanıyor. Vatandaşlar '' Yazdıklarımızı çoğaltmak için yazı yazdığımız kâğıdın altına koyduğumuz kağıdın adı nedir?'' sorusuna yanıt arıyor. Günün sorusu sizleri çok eskilere götürecek. Peki Yazdıklarımızı çoğaltmak için yazı yazdığımız kâğıdın altına koyduğumuz kağıdın adı nedir? İşte 4 Ağustos Hadi ipucu sorusu cevabı hakkında merak edilenler

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR? Yazdıklarımızı çoğaltmak için yazı yazdığımız kâğıdın altına koyduğumuz kağıdın adı nedir?

HADİ İPUCU CEVABI NEDİR?

KOPYA KAĞIDI

KOPYA KAĞIDI NE İŞE YARAR?

Birden çok örnek çıkarmak için beyaz kâğıtların arasına konulan karbonlu kâğıt.

Bir kâğıt tabakasına çizilmiş bir resmin herhangi bir yüzey (kâğıt, bez, pano, vb.) üzerine bir örneğini çıkarmak amacıyla yapılan bu işlem, asıl resimle kopyanın çıkarıldığı yüzey arasına koyu renk bir tabakasıyla kaplı özel bir kâğıdın (karbon kâğıdı) konulmasıyla gerçekleştirilir, böylece çizgilerin üstünden, küt uçlu bir kalemle geçildiğinde resim alttaki yüzeye geçer.