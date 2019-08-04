Ölüm Yarışı filminin konusu nedir? Ölüm Yarışı filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam ATV ekranlarına gelecek olan Ölüm Yarışı filmi için geri sayım başladı. 17 Ekim 2008'de vizyona giren film aksiyon ve macera türünde. Hayatta kalmak için yarışmak zorunda kalan mahkumun macerasını konu alan Ölüm Yarışı filminin konusu nedir? Ölüm Yarışı oyuncu kadrosunda kimler var?

ÖLÜM YARIŞI FİLMİNİN KONUSU

Hayatta kalmak için yarışmak zorunda olan mahkum Jensen Ames'ın macerasını konu ediyor. Yakın bir gelecekte, orantısız sanayileşme hamleleri, plansız programsız büyüme ve kontrol edilemeyen nüfus artışı günden güne yaşam koşullarını bozmaktadır. Tüketim toplumunun dizginlenemeyen alış veriş tutkusu bir yıkıma yol açmıştır. Aşırı sanayileşme, yüksek nüfus artışı ve çılgın tüketim alışkanlıkları yüzünden dünyamız bir çöplük haline gelir ve tabi üzerinde zıvanadan çıkmış insan ırkı vardır.

Azılı suçlularla dolu bir hapishanenin yöneticileri para kazanmak için bir yol bulmuşlardır; bir çeşit gladyatör oyunu gibi, suçluları ölümüne yarıştırmak ve üzerlerinden para kazanmak. Bu aşırı kâr hırsı toplumda büyük bir çürümeye sebep olmuştur. Şiddet arzusu taşıyan ve ölümüne dövüş için yarışan bu mahkumların arasında üç şampiyonluk kazanmış otomobil yarışçısı Jensen Ames, öldürülemez ünvanıyla yöneticilerin hedefi olmuştur. İki seçeneği vardır: ya işlemediği bir cinayet yüzünden hapse atıldığı bu yerde kalacak ya da önüne çıkan her mahkumu öldürerek hayatta kalacaktır. Ames'in yarışırken zorunlu olarak kullanması gereken demirden Frankenstein maskesi hazırlanmıştır.

ÖLÜM YARIŞI OYUNCU KADROSU

Jason Statham

Rolü : Jensen Ames

Tyrese Gibson

Rolü : Machine-Gun Joe

Joan Allen

Rolü : Hennessey

Ian McShane

Rolü : Coach

Robin Shou

Rolü : 14K

Natalie Martinez

Rolü : Case

Jacob Vargas

Rolü : Gunner

Robert LaSardo

Rolü : Grimm