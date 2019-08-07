Bir insanlık öyküsünü en derin duygularla işleyen 72.Koğuş filmi izleyicisiyle bu akşam buluşacak. On binlerce sinema sever'' 72.Koğuş filminin konusu nedir? 72.Koğuş filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Soruna yanıt aramaya başladı. 72.Koğuş Orhan Kemal'in romanından sinemaya uyarlanan 2011 çıkışlı bir Türk filmi olma özelliği taşır. 1940'lı yıllar, II. Dünya Savaşı'nın etkisindeki Türkiye'nin kıtlık yıllarının anlatıldığı filmde kaybedilen değerler gün yüzüne çıkar.

72.KOĞUŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Orhan Kemal'in başyapıtı '72. Koğuş' insan haysiyetinin düşebileceği en dipsiz kuyunun hikayesidir...

Orhan Kemal'in başyapıtı '72. Koğuş' insan haysiyetinin düşebileceği en dipsiz kuyunun hikâyesidir... 1940'lı yıllar, II. Dünya Savaşı'nın etkisindeki Türkiye'nin kıtlık yılları. Cezaevinin 72 nolu koğuşunda çeşitli suçlardan yatan Adembabalar...

İnsan insanın kurdudur dercesine, acıları, insanlığa özlemi, hayata dair düşleri, onuru, aşkları ve kavgaları içerisinde dipsiz bir çukurun içini görüyoruz. En yakınını üç kuruşa satabilecek kadar alçalmışların ve üç kuruşunu sonuna kadar paylaşabilenlerin dünyasıdır bu çukur. 72. Koğuş bir insanlık öyküsüdür ve kaybettiğimiz değerleri bir tokat gibi yüzümüze anımsatır.

72.KOĞUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Kerem Alışık - Berbat

Yavuz Bingöl - Kaptan

Hülya Avşar - Fatma

Songül Öden - Meryem

Civan Canova - Katil Hilmi

Ayça Damgacı - Kara Ayşe

Bülent Şakrak - Bobi

Devrim Saltoğlu - Solezli

Volga Sorgu - Tavukçu

Erol Tezeren - Necip Bey

Ömer Duran - Kaya Ali

Deniz Oral - Baş Gardiyan

Burcu Salihoğlu - İstanbullu İclal

Ahmet Mekin - Süleyman

Gülsüm Kamu - Hacı Anne

Nursel Köse - Kuru Nedime

Kemal Başar - Hapishane Müdürü

Gaye Turgut - Funda

Deniz Özde Sürmeli - Cahide