Bir insanlık öyküsünü en derin duygularla işleyen 72.Koğuş filmi izleyicisiyle bu akşam buluşacak. On binlerce sinema sever'' 72.Koğuş filminin konusu nedir? 72.Koğuş filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Soruna yanıt aramaya başladı. 72.Koğuş Orhan Kemal'in romanından sinemaya uyarlanan 2011 çıkışlı bir Türk filmi olma özelliği taşır. 1940'lı yıllar, II. Dünya Savaşı'nın etkisindeki Türkiye'nin kıtlık yıllarının anlatıldığı filmde kaybedilen değerler gün yüzüne çıkar.
72.KOĞUŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Orhan Kemal'in başyapıtı '72. Koğuş' insan haysiyetinin düşebileceği en dipsiz kuyunun hikayesidir...
Orhan Kemal'in başyapıtı '72. Koğuş' insan haysiyetinin düşebileceği en dipsiz kuyunun hikâyesidir... 1940'lı yıllar, II. Dünya Savaşı'nın etkisindeki Türkiye'nin kıtlık yılları. Cezaevinin 72 nolu koğuşunda çeşitli suçlardan yatan Adembabalar...
İnsan insanın kurdudur dercesine, acıları, insanlığa özlemi, hayata dair düşleri, onuru, aşkları ve kavgaları içerisinde dipsiz bir çukurun içini görüyoruz. En yakınını üç kuruşa satabilecek kadar alçalmışların ve üç kuruşunu sonuna kadar paylaşabilenlerin dünyasıdır bu çukur. 72. Koğuş bir insanlık öyküsüdür ve kaybettiğimiz değerleri bir tokat gibi yüzümüze anımsatır.
72.KOĞUŞ OYUNCULARI KİMLER?
Kerem Alışık - Berbat
Yavuz Bingöl - Kaptan
Hülya Avşar - Fatma
Songül Öden - Meryem
Civan Canova - Katil Hilmi
Ayça Damgacı - Kara Ayşe
Bülent Şakrak - Bobi
Devrim Saltoğlu - Solezli
Volga Sorgu - Tavukçu
Erol Tezeren - Necip Bey
Ömer Duran - Kaya Ali
Deniz Oral - Baş Gardiyan
Burcu Salihoğlu - İstanbullu İclal
Ahmet Mekin - Süleyman
Gülsüm Kamu - Hacı Anne
Nursel Köse - Kuru Nedime
Kemal Başar - Hapishane Müdürü
Gaye Turgut - Funda
Deniz Özde Sürmeli - Cahide