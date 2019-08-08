Bıçak Sırtında filmi bu akşam yayınlanacak. 2017 yapımı filmin aksiyon ve suç türünde olması heyecanı arttırıyor. Orijinal adı Shock Wave olan Bıçak Sırtında, patlayıcılar konusunda uzmanlaşmış bir teröristin Hong Kong'un en çok kullanılan yeraltı tünelini adamlarıyla birlikte ele geçirmesine şahit olacağız. Peki Bıçak Sırtında filminin konusu nedir? Bıçak Sırtında filminin oyuncuları kimler?

BIÇAK SIRTINDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Patlayıcılar konusunda uzmanlaşmış bir terörist, Hong Kong'un en çok kullanılan yeraltı tünelini adamlarıyla birlikte ele geçirir. İsteklerinin karşılanması için 48 saat müddet veren terörist, istekleri gerçekleşmezse rehineleri öldürüp tüneli havaya uçuracaktır. Artık bütün ülkenin ve rehinelerin kaderi Bomba İmha Ekibinden Komiser Cheung'un elindedir.

BIÇAK SIRTINDA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Andy Lau

Jiang Wu

Philip Keung

Ron Ng

BabyJohn Choi