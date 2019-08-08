Dünyanın Güneş etrafında attığı anda bir turda geçen süreye ne ad verilir?
ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından “ Dünyanın Güneş etrafında attığı anda bir turda geçen süreye ne ad verilir?“ sorusu gündeme oturdu. İşte “Dünyanın Güneş etrafında attığı anda bir turda geçen süreye ne ad verilir? “ sorusunun cevabı..
Giriş Tarihi: 8.8.2019 21:26Güncelleme Tarihi: 8.8.2019 21:27
Dünyanın Güneş etrafında attığı anda bir turda geçen süreye ne ad verilir?