Hadi ipucu 8 Ağustos sorusu: Kendi adını taşıyan oğlunun sünnet düğününde oğlunu ata bindirip Alaçatı sokaklarını dolaştıran teknik direktör kimdir?

Hadi ipucu sorusu cevabıyla birlikte yayınlandı. Günün ipucu sorusu magazinden geldi. Magazin konusuna ilgili olanlar bugünkü ipucu sorusunda oldukça şanslı. On binlerce vatandaş 8 Ağustos Hadi ipucu sorusu ve cevabı nedir? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki kendi adını taşıyan oğlunun sünnet düğününde oğlunu ata bindirip Alaçatı sokaklarını dolaştıran teknik direktör kimdir? Hadi bugün 12.30'da oynanacak ve magazin sorusuyla takipçilerinin karşısına çıkacak.

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR? 8 AĞUSTOS 2019

Kendi adını taşıyan oğlunun sünnet düğününde oğlunu ata bindirip Alaçatı sokaklarını dolaştıran teknik direktör kimdir?

HADİ İPUCU CEVABI

YILMAZ VURAL

HADİ NEDİR, NASIL OYNANIR?

AppStore'larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor.

Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli.