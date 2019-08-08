Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Hadi ipucu 8 Ağustos sorusu: Kendi adını taşıyan oğlunun sünnet düğününde oğlunu ata bindirip Alaçatı sokaklarını dolaştıran teknik direktör kimdir?

ipucu 8 Ağustos sorusu: Kendi direktör kimdir?

Canlı bilgi yarışması ipucu sorusu cevabıyla birlikte kazandırmaya devam ediyor. Güncel bilgiler ışığında gelen sorularla yarışmacılar hem bilgilerini ölçüyor, hem para kazanıyor. 8 Ağustos sorusu ve cevabı bugün 12.30’da oynanacak. Günün sorusu ise ‘’ Kendi direktör kimdir?’’ oldu. Peki kendi adını bindirip Alaçatı sokaklarını dolaştıran teknik direktör kimdir?

Giriş Tarihi: 8.8.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 8.8.2019 11:10
Hadi ipucu 8 Ağustos sorusu: Kendi adını taşıyan oğlunun sünnet düğününde oğlunu ata bindirip Alaçatı sokaklarını dolaştıran teknik direktör kimdir?

Hadi ipucu sorusu cevabıyla birlikte yayınlandı. Günün ipucu sorusu magazinden geldi. Magazin konusuna ilgili olanlar bugünkü ipucu sorusunda oldukça şanslı. On binlerce vatandaş 8 Ağustos Hadi ipucu sorusu ve cevabı nedir? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki kendi adını taşıyan oğlunun sünnet düğününde oğlunu ata bindirip Alaçatı sokaklarını dolaştıran teknik direktör kimdir? Hadi bugün 12.30'da oynanacak ve magazin sorusuyla takipçilerinin karşısına çıkacak.

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR? 8 AĞUSTOS 2019

Kendi adını taşıyan oğlunun sünnet düğününde oğlunu ata bindirip Alaçatı sokaklarını dolaştıran teknik direktör kimdir?

HADİ İPUCU CEVABI

YILMAZ VURAL

HADİ NEDİR, NASIL OYNANIR?

AppStore'larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor.

Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hadi ipucu 8 Ağustos sorusu: Kendi adını taşıyan oğlunun sünnet düğününde oğlunu ata bindirip Alaçatı sokaklarını dolaştıran teknik direktör kimdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN