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Komşu komşu huu şeklinde başlayan tekerlemede hangi sorunun cevabı ağaca çıktıdır?

ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından ile Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından “ Komşu komşu huu şeklinde başlayan tekerlemede hangi sorunun cevabı ağaca çıktıdır? “ sorusu gündeme oturdu. İşte “ Komşu komşu huu şeklinde başlayan tekerlemede hangi sorunun cevabı ağaca çıktıdır? “ sorusunun cevabı..

Giriş Tarihi: 8.8.2019 21:24 Güncelleme Tarihi: 8.8.2019 21:25
Komşu komşu huu şeklinde başlayan tekerlemede hangi sorunun cevabı ağaca çıktıdır?

Komşu komşu huu şeklinde başlayan tekerlemede hangi sorunun cevabı ağaca çıktıdır?

BALTA NEREDE?

SU NEREDE?

KARA KEDİ NEREDE?

İNEK NEREDE?

CEVAP: KARA KEDİ NEREDE?

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Komşu komşu huu şeklinde başlayan tekerlemede hangi sorunun cevabı ağaca çıktıdır?
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