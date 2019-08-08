Komşu komşu huu şeklinde başlayan tekerlemede hangi sorunun cevabı ağaca çıktıdır?
ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından “ Komşu komşu huu şeklinde başlayan tekerlemede hangi sorunun cevabı ağaca çıktıdır? “ sorusu gündeme oturdu. İşte “ Komşu komşu huu şeklinde başlayan tekerlemede hangi sorunun cevabı ağaca çıktıdır? “ sorusunun cevabı..
Giriş Tarihi: 8.8.2019 21:24Güncelleme Tarihi: 8.8.2019 21:25
Komşu komşu huu şeklinde başlayan tekerlemede hangi sorunun cevabı ağaca çıktıdır?