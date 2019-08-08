2015 yılında vizyona giren ABD yapımı Tehlikeli yürüyüş filmi ilk kez televizyon ekranına taşınıyor. Beyaz perdeden TV ekranına gelecek olan Tehlikeli yürüyüş filmi oyuncuları ve konusu merak edildi. 24 yaşındaki Fransız yüksek telli sanatçı Philippe Petit'in 7 Ağustos 1974'te Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kuleleri arasındaki yürüyüşünün öyküsüne dayanıyor. Peki Tehlikeli yürüyüş filminin konusu nedir? Tehlikeli yürüyüş oyuncuları kimler?

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

1974 yılında Fransız ip cambazı Philippe Petit, kariyerinin belki de en tehlikeli denemesine girişir: Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin arasındaki boşlukta yürümek! Philippe Petit, akıl hocası Papa Rudy'nin yardımı ve desteğiyle tüm engellere ve risklere meydan okuyarak kulelerin arasına ip gerip bu tehlikeli yürüyüşü gerçekleştirmeyi planlar.

Petit, uluslararası bir ekibin desteğiyle, Başkan Richard Nixon'ın istifa edebileceğini açıklamasından bir gün önce kulelerin arasına çelik kablo düzeneğini yerleştirir. O günlerde henüz tamamlanmamış olan ve kısmen kullanılan kulelerin arasında dans eden bu cambaz, tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başaracaktır.

Yönetmenliğini Geleceğe Dönüş serisinden tanıdığımız Robert Zemeckis'in üstlendiği film Philippe Petit'nin "To Reach the Clouds" adlı otobiyografik kitabından uyarlandı.

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Joseph Gordon-Levitt

Ben Kingsley

James Badge Dale

Charlotte Le Bon

Ben Schwartz