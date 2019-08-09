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kimdir? Enes Batur ? İşte detaylar

fenomeni gündemde aranan başlıklar arasında yer alıyor. Çalıntı videoları ifşa eden hesap, Enes Batur içerik mi çalıyor sorusunu akıllara getirdi. Bilgisayar ve oyun konsolları incelemeleriyle girdiği dünyasındaki , ? Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. İşte merak edilenler…

Giriş Tarihi: 9.8.2019 12:54 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 12:54
Enes Batur kimdir? Enes Batur kaç yaşındadır? İşte detaylar

Magazin gündeminde Enes Batur'un ünlü YouTuber'lardan içerik formatı çaldığı iddiası yer aldı. Sosyal medyada bilinen isim ilk olarak, Youtube dünyasına adımın atmış, bilgisayar ve oyun konsolları incelemesiyle adını duyurmuştu. Peki Enes Batur kimdir? Enes Batur kaç yaşındadır?

ENES BATUR KİMDİR?

Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998 tarihinde dünyaya geldi. Enes Batur, Youtube dünyasına adımı ilk olarak bilgisayar ve oyun konsolları incelemesiyle atmıştır.

ENES BATUR'UN FİLMİ GİŞEDE ÇAKILMIŞTI

YouTuber Enes Batur'un, 31 Mayıs'ta vizyona giren 6 milyon TL bütçeli filmi 'Enes Batur Gerçek Kahraman'ı, 5 günde sadece 90 bin 353 kişi izledi.

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Enes Batur kimdir? Enes Batur kaç yaşındadır? İşte detaylar
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