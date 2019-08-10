A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı 8 Ağustos 2019 A101 aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler

A101 aktüel ürünler kataloğu, marketler zincirinin müşterileri tarafından heyecanla bekleniyordu. Yeni haftanın indirimli ürünler listesinde dikkat çeken teknoloji ve beyaz eşya ürünler yer alıyor. Bunlar arasında Android işletim sistemli, 32GB dahili hafızalı, 13MP+2MP çift arka kameralı, farklı renk seçeneklerine sahip Honor 9 Lite Cep Telefonu, HI-LEVEL HL43DLK010 Dual Led TV, 2 yıl garantili Altus AL1003 3 Çekmeceli Derin Dondurucu tüketiciler tarafından merakla bekleniyor. Yeni haftaya ait A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste olarak haberimizde yer alıyor.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 8 AĞUSTOS İÇİN TIKLAYINIZ