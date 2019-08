ATV ekranlarında bu akşam izleyicisi ile buluşacak olan İntikamın Bedeli filmi için geri sayım başladı. Will ve Laura çiftinin mutlu hayatlarının bir anda Laura'nın cinsel saldırıya uğraması sebebiyle bozulması çiftin hayatını mahvedecektir. İkilinin gerçek hikayesi burada başlarken olaylar bir anda karışır ve onları daha da farklı yollara sokar. 2011 yapımı İntikamın Bedeli filminin konusu nedir? İntikamın Bedeli oyuncu kadrosunda kimler var?

İNTİKAMIN BEDELİ FİLMİNİN KONUSU

Will Gerard (Nicolas Cage) kendini gerçekleştirmiş bir Amerikan rüyası gibidir. Mesleğini çok seven Will okulunda oldukça başarılı bir İngilizce öğretmenidir. Mutlu bir evlilik süürdürdüğü güzel eşi Laura (January Jones) ise saygın bir müzisyendir. Yaşamları konserler, mangal partileri hatta satranç turnuvalarıyla geçmektedir. Fakat bu mutluluk tablosu bir gece yaşadıkları korkunç bir olay sonrası yerle bir olur.



Laura prova çıkışı cinsel saldırıya uğrar ve çok ağır yaralanır. Hastane içinde eşi için koştururken Will'in yanına hoş görünümlü bir adam (Guy Pearce) yaklaşır. Adam sistem olağan işleyişini ve mahkemelerde yıpranmak yerine kendi adaletini sağlaması için Will'e yardım edebileceğini söyler. Çok kısa sürede karar veren Will teklifi kabul eder ve kendisini yasa dışı yollarla düzeni sağlamaya çalışan bir yeraltı örgütünün içinde buluverir...

İNTİKAMIN BEDELİ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

No Way Out, Banka İşi gibi aksiyon-gerilimlerle tanınan yönetmen Roger Donaldson'ın son işi olan yapımın senaryosunda Robert Tannen'ın imzası var. Başrolleri ise Nicolas Cage, January Jones ve Guy Pearce paylaşıyor...