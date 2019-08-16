Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan animasyon türündeki Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filmi için geri sayım başladı. 2016 yılında vizyona giren film oldukça eğlenceli ve sürükleyici. Manhattan şehrinde sahibi Katie ile güzel bir hayat yaşayan Max' in hayatı anlatılan Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filminin konusu nedir? Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

EVCİL HAYVANLARIN GİZLİ YAŞAMI FİLMİNİN KONUSU

Manhattan şehrinde sahibi Katie ile güzel bir hayat yaşayan Max in hayatı anlatılmaktadır. Apartman dairesinde kalmaktan bir sıkıntısı olmayan Max, bir gün sahibinin eve yeni bir köpek getirmesiyle morali bozulur. Gözden düştüğünü hisseden Max yeni cinsiyle sıkı bir rekabete girecektir. Bu çekişme uzun sürmez çünkü Snowball isimli tavşan, evde yaşayan tüm hayvanlara büyük bir komplo planlamaktadır. Evlerini kaybetmek istemeyen hayvanlar iş birliği yapmak zorundadır.

EVCİL HAYVANLARIN GİZLİ YAŞAMI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Chris Renaud ve Yarrow Cheney ikilisinin üstlendiği filmin seslendirme kadrosunda ise; Louis C.K., Eric Stonestreet ve Kevin Hart gibi isimler yer alıyor.

SESLENDİRME KADROSU

Alper Kul

Çağlar Çorumlu

Harun Can

Aysun Topar

Suzan Acun

Mazlum Kiğer

Naci Taşdöğen

Gözde Okur

Ali Çorapçı

Halim Ercan

Sinan Divrik

Sercan Gidişoğlu