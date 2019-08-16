Bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek olan Gizemli Adaya Yolculuk filmi için geri sayım başladı. Macera ve aksiyon türünde film sevenler için vazgeçilmez olan bu film oldukça beğeniliyor. Peki Gizemli Adaya Yolculuk filminin konusu nedir? Gizemli Adaya Yolculuk filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

GİZEMLİ ADAYA YOLCULUK FİLMİNİN KONUSU

Sean Anderson okyanus ortasında gizemli bir adadan şifreli bir sinyal alır. Onu durduramayacağını anlayan üvey babası Hank maceraperest Sean ile birlikte ipuçlarının peşinden gider. Yolculuklarına helikopter pilotu Gabato ve onun genç, güzel, inatçı kızı Kailani de eşlik edince gizemli adanın peşine düşen ekip tamamlanır.

GİZEMLİ ADAYA YOLCULUK FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Dwayne Johnson, Michael Caine, Josh Hutcherson, Luis Guzmán, Vanessa Hudgens