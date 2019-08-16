Bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek olan Terminatör: Genisys filmi için geri sayım başladı. 2015 yılında vizyona giren Amerikan yapımı film aksiyon, bilim kurgu ve macera türlerini kapsıyor. Buna göre; Terminatör: Genisys filminin konusu nedir? Terminatör: Genisys filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

TERMİNATÖR: GENİSYS KONUSU

Yıl 2029... İnsanların direniş önderi John Connor, makineler imparatorluğu Skynet'in ölümcül gücüne karşı savaşmaktadır. Joh Connor, sadık dostu Çavuş Kyle Reese'i 1983 yılına geri gönderir ve katil bir robot tarafından takip edilmekte olan annesi Sarah Connor'ı kurtarması için görevlendirir. Bu sayede insan ırkının geleceğini korumuş olacaktır. Ne var ki Kyle Reese 1980'lerin Los Angeles'ına vardığında karşılaştığı şey bildiği anlamda bir geçmiş değildir. Olayların beklenmedik bir şekilde yön değiştirmesi, zaman çizgisinde kırılmaların yaşanmasına neden olur. Reese bu yabancı geçmişte beklenmedik müttefikleriyle, yeni düşmanlarına karşı geleceği yeniden başlatmak gibi zorlu bir görevi yürütecektir.

TERMİNATÖR: GENİSYS OYUNCULAR

Arnold Schwarzenegger : Terminator

Jason Clarke : John Connor

Emilia Clarke : Sarah Connor

Jai Courtney : Kyle Reese

Lee Byung-Hun : T-1000

Matt Smith (IV) : Tim

J.K. Simmons : Détective O'Brien

Dayo Okeniyi : Danny Dyson