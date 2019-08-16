Bu akşam ATV ekranlarına gelecek olan Zor Saatler filmi için geri sayım başladı. Aksiyon ve dram türünü sevenler için oldukça cazip olan bu film Türkiye'de üç hafta vizyonda kalmış ve 53.788 seyirci tarafından izlenmiştir. Peki Zor Saatler filminin konusu nedir? Zor Saatler filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

ZOR SAATLER FİLMİNİN KONUSU

Zor Saatler, sahil güvenlik tarihinde en büyük gemi kurtarma operasyonunu konu alan heyecan ve macera dolu gerçek bir hikâyeden uyarlama. 18 Şubat 1952'de İngiltere'nin doğu kıyılarını yerle bir eden, yoluna çıkan bütün gemileri parçalayan fırtına, Boston'a bağlı SS Pendleton T-2 petrol tankerini ikiye ayırır. 30 kişilik mürettebatı bulunan gemi hızla sulara gömülmeye başlar. Korku ve panik halindeki ekibi geminin mürettebat yetkisi olan mühendis Ray Sybert kontrol altına almaya karar verir. Ülkenin Doğu kıyısına vuran şiddetli fırtınaya mürettebatı ile karşı durur.

Bu sırada bu büyük yıkımın haberi Chatham, Massachusetts'ta bulunan Amerikan Sahil Güvenlik ofisine ulaşır. Sahil Güvenlik yetkilisi Daniel Cluff, batmakta olan gemiyi kurtarmaları için bir ekibi görevlendirir. Zorlu koşullara rağmen kaptan Bernie Webber ve komutasındaki 4 sahil yetkilisi yetersiz donanımı olan tahtadan yapılmış bir cankurtaran botuyla fırtınanın etkisiyle oluşan dev dalgalar rağmen yola çıkarlar. Bu sıradan bir hayat kurtarma operasyonu değildir, onları hayatlarının en büyük sınavı beklemektedir.

ZOR SAATLER OYUNCU KADROSU

Craig Gillespie'nin yönetimindeki filmde Chris Pine, Akademi Ödüllü ve Altın Küre adayı Casey Affleck, Ben Foster, Holliday Grainger, John Ortiz ve Eric Bana gibi isimler rol alıyor.