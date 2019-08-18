Çiçek Abbas konusu nedir? Çiçek Abbas filminin oyuncuları kimler?

1982 yapımı Çiçek Abbas filmi heyecanla bekleniyor. Duygusal komedi barındıran filmin oyuncuları ve konusu dikkat çekiyor. Bu akşam izleyeceğimiz filmde Çiçek Abbas (İlyas Salman),Şakir adında (Şener Şen) bir minibüs şoförünün yanında muavinliğinin maceralarına tanık olacağız. Peki Çiçek Abbas filminin konusu nedir? Çiçek Abbas oyuncu kadrosunda kimler var?

ÇİÇEK ABBAS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Çiçek Abbas (İlyas Salman),Şakir adında (Şener Şen) bir minibüs şoförünün yanında muavindir. Şakir çapkın bencilin tekidir. Abbas ise tam tersine saf biridir. Tek hayali minibüsçü olmak ve aşık olduğu ve patronunun da evlenmek istediği kızla (Pembe Mutlu) evlenmektir. Abbas hurda bir minibüsü tefeciden borçlanarak alır ve çalışarak borcunu ödemeye başlar.

Bu sırada patronun ayrıldığı nişanlısı ile birbirlerine aşık olurlar. Şakir bunu hazmedemez ve Abbas'ın minibüsünün tekerleklerini ve motorunu çalar. Zor duruma düşen Abbas borcunu ödeyemez ve minibüse mahallenin tefecisi el koyar. Şakir Abbas'ın aşık olduğu kızla evlenmek için zorla bastırır ve babası (İhsan Yüce),ekonomik durumu daha iyi olduğu için kızını ona verir. Nikah günü Şakir'in kız kardeşi (Ayşen Gruda) Abbas'a yardım eder ve Abbas sevdiği kızı nikah masasından kaçırır.

ÇİÇEK ABBAS FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Çiçek Abbas filminin başrollerinde İlyas Salman, Şener Şen, Ayşen Gruda, Pembe Mutlu, Ahmet Mekin, İhsan Yüce, Orhan Çağman, ve Ahmet Fuat Onan yer almaktadır.

Senaryosunu Yavuz Turgul'un yazdığı filmin müziklerini ise Barış Manço ve Cahit Berkay hazırlamıştı.

Çiçek Abbas filmi İstanbul'un Alibeyköy ilçesinde çekilmiştir.