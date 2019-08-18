2015 yılında vizyona giren Kod Adı: U.N.C.L.E filmi bu akşam TV ekranlarına taşınıyor. .Amerikan ve Rus istihbaratının gergin başlayan fakat zoraki işbirliğini anlatan iyi bir casusluk filmini izleyeceğiz. Bu bağlamda '' Kod Adı: U.N.C.L.E filminin konusu nedir? Kod Adı: U.N.C.L.E oyuncu kadrosunda kimler var? '' sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen ayrıntılar…

Kod Adı: U.N.C.L.E FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Popüler film listesine adını yazdıran Kod Adı: U.N.C.L.E filminin konusu merak ediliyor.

Guy Ritchie'nin yönetmen koltuğunda oturduğu casusluk filmi 1960'lı yıllarda Soğuk Savaş döneminde geçiyor. Uzun süredir aralarındaki düşmanlık nedeniyle çeşitli olaylarda karşı karşıya çarpışmış olan CIA ajanı Solo ile KGB için çalışan Kuryakin, uluslararası bir suç örgütünü çökertmek için işbirliği yapmak zorunda kalırlar.

Bu zorlu davada ellerindeki tek ipucu ise Alman bir bilimadamının kızına ulaştıkları takdirde ilerleyecek olmalarıdır. Dünyanın büyük bir felaketten kurtulması, zamanla yarışmak zorunda oldukları bu göreve bağlıdır. 1960'lı yılların popüler dizisinden uyarlanan filmin başrollerini Henry Cavill ile Armie Hammer paylaşıyor.

Kod Adı: U.N.C.L.E FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Henry Cavill

Armie Hammer

Alicia Vikander

Elizabeth Debicki

Luca Calvani

Svlvester Groth

Hugh Grant

Jared Harris