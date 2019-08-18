2013 yapımı Oblivion filmi heyecanla bekleniyor. Bilim kurgu ve fantastik türünü barındıran filmin oyuncuları ve konusu dikkat çekiyor. Bu akşam izleyeceğimiz filmin başrolünde dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise'u ve Olga Kurylenko'u göreceğiz. Peki Oblivion filminin konusu nedir? Oblivion filminin oyuncuları kimler?

OBLİVİON FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Oblivion'da askeri bir yönetim biri Jack adında deneyimli bir askeri , insanoğlunun bir zamanlar "Dünya" diye adlandırdığı terk edilmiş bir gezegene keşif için yollar. İnsanlığın büyük yok oluştan önce nasıl koşullarda yaşadığını araştırmakla dahası yaşayan her hangi bir canlı olup olmadığını bulmakla görevlidir. İnsanlığın bir zamanlar yuvası olan Dünya gezegeni birtakım uzaylı canlılar tarafından işgal edilmiştir ve gezegende hala varlıklarını sürdürmektedirler. Jack tüm bunları araştırmakla görevliyken, karşısına hiç beklenmediği sürprizler de çıkacaktır...

OBLİVİON FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Tom Cruise

Morgan Freema

Andrea Riseborough

Olga Kurylenko