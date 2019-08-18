Selçuk Dereli kimdir, kaç yaşındadır? İşte Selçuk Dereli ile ilgili merak edilenler..

Eski hakem Selçuk Dereli ismi oldukça araştırılmaya başlandı. Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı ayrılık açıklaması ile gündeme gelen isim sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki Selçuk Dereli kimdir, kaç yaşındadır? İşte Selçuk Dereli ile ilgili tüm merak edilenler..

SELÇUK DERELİ KİMDİR?

1969 yılında Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde dünyaya geldi.



İlk ve orta öğrenimini Mersin'de gören Dereli, üniversite eğitimini Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde tamamladı.



Gençlik yıllarında futbol oynayan Selçuk Dereli, futbol hakemliğine 1989 yılında Mersin'de başladı.



UEFA'nın yetenekli hakem programını başarıyla tamamlayan ilk Türk futbol hakemi olan Dereli, FIFA hakemi olarak yurt içi ve yurt dışında çok sayıda üst düzey maç yönetti.



Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkanlığı ve bir gazetede spor yazarlığı yaptı.

2011 yılı genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili adayı oldu. Ulusal televizyon kanallarında spor yorumculuğu ile Sözcü gazetesinde spor yazarlığı yapmakta olan Dereli Çankaya Belediyesi Başkan Vekilliği ve Meclis Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.



28 Ocak 2015 günü CHP MYK'nın onayı ile Çankaya İlçe Başkanlığına atanmış olup 5 Aralık 2015 günü yapılan 10.Olağan Kongre sonucunda İlçe Başkanlığına yeniden seçilmiştir.