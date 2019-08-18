Bu akşam Show Tv ekranlarında seyircisi ile buluşacak olan Sınırsızlar (Guardians) filmi için geri sayım başladı. Bir grup süper kahramanın hikayesinin anlatıldığı macera filmi Rus yapımı olup 2017 yılında vizyona girmiştir. Buna göre; Sınırsızlar filminin konusu nedir? Sınırsızlar filminin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar

SINIRSIZLAR (GUARDIANS) FİLMİ KONUSU

Soğuk Savaş döneminde "Patriot" adlı bir organizasyon çok gizli bir projeye imza atar. Süper kahramanlardan oluşan bir ekip yaratan bu organizasyonun amacı gerekli zamanlarda bu süper kahramanları koruma göreviyle sahaya göndermektir. Çoklu Sovyet devletleri üyelerinden oluşan bu süper kahraman ekibi uzun yıllar boyunca kimliklerini gizli tutarak yaşarlar. Ancak kritik zamanlar geldiğinde bu ekip tekrar birleşmek zorunda kalacaktır...

Bu akşam Show Tv ekranlarında seyircisi ile buluşacak olan Sınırsızlar (Guardians) filmi için geri sayım başladı. Bir grup süper kahramanın hikayesinin anlatıldığı macera filmi Rus yapımı olup 2017 yılında vizyona girmiştir. Buna göre; Sınırsızlar filminin konusu nedir? Sınırsızlar filminin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar

SINIRSIZLAR (GUARDIANS) FİLMİ KONUSU

Soğuk Savaş döneminde "Patriot" adlı bir organizasyon çok gizli bir projeye imza atar. Süper kahramanlardan oluşan bir ekip yaratan bu organizasyonun amacı gerekli zamanlarda bu süper kahramanları koruma göreviyle sahaya göndermektir. Çoklu Sovyet devletleri üyelerinden oluşan bu süper kahraman ekibi uzun yıllar boyunca kimliklerini gizli tutarak yaşarlar. Ancak kritik zamanlar geldiğinde bu ekip tekrar birleşmek zorunda kalacaktır...

SINIRSIZLAR FİLMİ OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Sarik Andreasyan'ın oturduğu Rus yapımı fantastik filmde başrolleri Valeriya Shkirando, Sanzhar Madiyev, Alina Lanina üstleniyor. Filmin senaryosunda ise Andrey Gavrilov imzası var.

Yönetmen koltuğunda Sarik Andreasyan'ın oturduğu Rus yapımı fantastik filmde başrolleri Valeriya Shkirando, Sanzhar Madiyev, Alina Lanina üstleniyor. Filmin senaryosunda ise Andrey Gavrilov imzası var.