Transit filminin konusu nedir? Transit filmini oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

Transit filmi bu akşam Show Tv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. 2018 yılında vizyona giren film dram türündedir. Sürükleyici ve etkileyici hikayesiyle oldukça sevilen film Türkiye'de vizyona girdikten sonra 14 hafta boyunca vizyondaki yerini korumuştur. Buna göre; Transit filminin konusu nedir? Transit filminin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

TRANSİT FİLMİNİN KONUSU

Alman askerleri Paris'in hemen dışındadır. Gerog, Weidel adlı bir yazarın eşyalarını ulaştırmak için yola çıkar ve Marsilya'ya ulaşır. Fakat şehre geldiğinde Weidel'in işkence korkusundan intihar ettiğini öğrenir. Artık eşyaları ona kalmıştır. Bunların içinde bir roman taslağı, bazı mektuplar ve Meksika Elçiliği'nin vize güvencesi vardır. Sadece ayrılacaklarını kanıtlayabilenler bir liman kentinde bulunabilir ve bu da potansiyel bir ülkeden giriş iznidir. Georg, koşullar gereği Weidel'in kimliğine bürünür. Şehirden ayrılmak için onay beklediği sırada birçok mülteci ile ilişki kuran Georg'un, gizemli Marie ile tanışınca tüm planları değişir.

TRANSİT FİLMİNİN BAŞROL OYUNCULARI

Transit filminin başrollerinde Franz Rogowski, Paula Beer, Godehard Giese, Barbara Auer, Matthias Brandt, ve Sebastian Hük oturuyor.