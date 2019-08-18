2008 yılında vizyona giren Yeşil Dev filmi bu akşam TV ekranlarına taşınıyor. Aksiyon ve fantastik türündeki filminin başrollerinde Edward Norton, Liv Tyler yer alıyor. Sinema severler için Yeşil Dev (The Incredible Hulk) filmi bu akşam saat 22.50'de yayınlanacak. Peki Yeşil Dev filminin konusu nedir? Yeşil Dev oyuncu kadrosunda kimler var? İşte ayrıntılar…

YEŞİL DEV FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Üzerinde çalıştığı projeye fazlasıyla önem veren bir bilim adamıdır kahramanımız Bruce Banner. Mevcut tüm hücrelerini zehirlemekte olan gama radyasyonuna karşı savaş açmıştır. Bu savaş dahilinde karşı bir kült geliştirmenin peşindedir. Kendi içinde dizginleyemediği bir öfkeyi saçan gücü serbest bırakmaya çalışır. Bu gücün adı Hulk'tır. Geride bıraktığı yaşamından ve bir zamanlar sevdiği kadından uzak kalan Bruce, bu saplantılı konumdan çıkmak için uğraş verirken yok edilme tehlikesi ile de karşı karşıyadır. General Thunderbolt Ross ve askeri bir makine onu ve gücünü yok etmenin peşindedir.

YEŞİL DEV FİLMİ (THE INCREDİBLE HULK) OYUNCULARI KİMLER?

Yeşil Dev (The Incredible Hulk) filminin başrollerinde Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth, William Hurt, Christina Cabot, Tim Blake Nelson ve Ty Burrell ve Jay Hunter yer alıyor.