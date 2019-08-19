Canevim 11.bölüm tek parça ve canlı izle! Canevim 11.son bölümde Ömer’den tehdit var!

Pazartesi akşamlarının efsane dizisi Canevim 11.son bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Başrollerinde Biran Damla Yılmaz ve Aras Aydın ile Özgür Çevik yer alıyor. Hayatın tüm zorluklarına birlikte göğüs gerek Haksever ailesinin başından geçen maceraları ve sıkıntıları konu alacak Canevim dizisi yayınlandığı ilk günden bugüne yoğun ilgi görüyor. Diziyi bu akşam kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler '' Canevim 11.bölüm tek parça ve canlı izle, son bölümde neler oldu?'' araştırmasına yoğunluk verdi. İşte merak edilen detaylar…

CANEVİM 11.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Canevim dizisinde, Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın, Özgür Çevik, Ezgi Şenler gibi genç oyuncular yer alıyor. Dizinin her yeni bölümü heyecanla takip ediliyor. Canevim 11.bölümde yaşananlar ve son bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor.

Ömer, Taylan'ın gerçek niyetini Ceylan'a ispatlayabilmek için her şeyi göze almıştır. Feryal, oğlunun şüpheli bir şekilde ortadan kaybolmasının arkasında Ömer'in olduğunu düşünmektedir. Feryal'in Ömer'i takibi ve açıktan saldırıları Ceylan'ı büyük bir çıkmazda bırakır. Taylan ile Ömer arasındaki güç savaşı devam ederken, Fikret ve Kristina'dan gelen bir haber herkes için dönüm noktası olur.

Ceylan'ın gerçekleri öğrenmesi için son bir adım kalmıştır. Ömer ve Taylan, ikisi için de zamanın kısıtlı olduğu bir yarışın içine girer. Elvan'ın geçmişinden gelen Zeki, peşindeki tehlikenin ne kadar büyük olduğunu ortaya çıkarmıştır. Sezgin'in bu gizemli adamla ilgili soruları ve merakını geçiştirmeye çalışan Elvan, yaklaşan bu büyük tehdide karşı kendini korumak zorundadır. Öte yandan Müjgan'ın Yener'le ilişkisini öğrenen Melis, Müjgan'ı kendisi için avantajlı olacağını düşündüğü bir yola ikna eder.

Canevim 11.bölüm ATV ekranlarında yayınlandıktan sonra aşağıda yer alan linkten son bölümü kesintisiz ve canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.