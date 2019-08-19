Bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek olan G.I. Joe: Misilleme filmi için geri sayım başladı. 2013 yılında vizyona giren filmin başrolünde Bruce Willis oynuyor. Aksiyon türünde film sevenler için oldukça güzel olan G.I. Joe: Misilleme filminin konusu nedir? G.I. Joe: Misilleme filminin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

G.I. JOE: MİSİLLEME FİLMİNİN KONUSU

G.I. Joe Efsanesi son filminde yine zorlu görevlerle geri dönüyor. Ekip bu sefer dünyayı hakimiyeti altına almayı hedefleyen Zartan ve onun adın çalışanlar ve Zartan'ın etkisi altına giren dünya liderleriyle zorlu bir mücadeleye giriyor...

G.I. JOE: MİSİLLEME FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Dwayne Johnson, Channing Tatum, Ray Park, Bruce Willis, Ray Stevenson, Adrianne Palicki, Jonathan Pryce, Lee Byung-hun, Elodie Yung