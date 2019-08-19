Bu akşam Show Tv ekranlarına gelecek olan Seçkin Tetikçiler filmi için geri sayım başladı. 2011 yılında vizyona giren film aksiyon türünde olup güçlü oyuncu kadrosu ile de oldukça dikkat çekiyor. Peki Seçkin Tetikçiler filminin konusu nedir? Seçkin Tetikçiler filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

SEÇKİN TETİKÇİLER FİLMİNİN KONUSU

İngiliz Gizli Servisi'nin eğitimli ve emekli üyelerinden biri, kendisini yetiştiren kişi zor durumda kalınca bu tehlikeli hayata geri dönmek zorunda kalır. Fakat dostunu kurtarmak için girişeceği bu macerada, karşısında en az kendisi kadar yetenekli bir diğer ajan bulunmaktadır. Dostunu kurtarmak, sandığı kadar kolay olmayacaktır.

SEÇKİN TETİKÇİLER FİLMİ OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Jason Statham, Clive Owen, Robert De Niro, Dominic Purcell, Aden Young, Yvonne Strahovski, Ben Mendelsohn, Adewale Akinnuoye Agbaje yer alıyor