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Bana filminin konusu nedir? Çember: Güven Bana filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam ekranlara gelecek olan Bana filmi için geri sayım başladı. Dikkat çeken sürükleyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile ekranlara gelecek olan film 2017 yılında vizyona girdi. Kırmızı bir bavulun içinde bulunan insan iskeleti ile ortaya çıkan hikayede merak uyandıran ve heyecanlandıran detaylar da dikkat çekiyor. Buna göre; nedir? Çember: Güven Bana filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Giriş Tarihi: 20.8.2019 16:28
Çember: Güven Bana filminin konusu nedir? Çember: Güven Bana filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

2017 yılında vizyona giren yerli yapım Çember: Güven Bana filmi için geri sayım başladı. Star Tv ekranlarına gelecek olan filmde çarpıcı detaylar ortaya çıkıyor. Hem güçlü kadrosu hem de senaryosu ile oldukça merak edilen Çember: Güven Bana filminin konusu nedir? Çember: Güven Bana filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

ÇEMBER: GÜVEN BANA FİLMİNİN KONUSU

Baraj gölünün sularının çekilmesiyle ortaya çıkan kırmızı bir bavulun içinde insan iskeleti bulunur. Yapılan ilk incelemede kemiklerin genç bir kadına ait olduğu anlaşılır. Haberi öğrenen kimyager Ersin, kemiklerin 6 ay önce kaybolan karısı Oya'ya ait olmasından endişelenmektedir. Karısına aşık Ersin'in tek istediği katilin bir an evvel bulunmasıdır. Elde edilen ipuçları ekibi bambaşka bir yola sokar. İpuçları farklı kişilerin katil olduğunu gösterse de ortada tek bir gerçek soru vardır. Oya'yı kim ve neden öldürmüştür?

ÇEMBER: GÜVEN BANA OYUNCU KADROSU

Barış Bağcı
Pelin Akil Altan
Anıl Altan

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