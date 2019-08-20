Diriliş Osman ne zaman yayınlanacak? Diriliş Osman yayınlanma tarihi belli oldu mu?

Başrollerinde Burak Özçivit'in yer alacağı Diriliş Osman dizisi ATV ekranlarında yeni sezonda izleyici ile buluşacak. Reyting rekorları kırması beklenen dizinin yayınlanma tarihi ise hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, Diriliş Osman dizisi ne zaman yayınlanacak? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

DİRİLİŞ OSMAN HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Diriliş Osman dizisi, tıpkı Diriliş Ertuğrul'da olduğu gibi Çarşamba günleri ekranlara gelecek.

DİRİLİŞ OSMAN BAŞLAMA TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Diriliş Osman dizisinin tam başlama tarihi bilinmezken, dizinin Eylül sonu veya Ekim başında ekranlarda olması bekleniyor.

MEHMET BOZDAĞ DİRİLİŞ OSMAN İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

"Diriliş Ertuğrul"un yapımcısı Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada "Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Burak Özçivit de sosyal medya hesabında "Diriliş Osman ile yolculuğumuz başladı. Hepimize hayırlı olsun" yorumunu yapmıştı.

Mehmet Bozdağ ile 5 sezonluk anlaşma yaptığı iddia edilen Özçivit'in bölüm başı alacağı ücret ise sır gibi saklanıyor.