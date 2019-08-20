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nasıl? Mutfakta bugün kim birinci oldu?

gün içinde belli oluyor. ’in eğlenceli sunumuyla devam eden Gelinim Mutfakta’da heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor. Gün sonunda yüksek puanı alan gelin gün birincisi oluyor. Son bölümde günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Gülcan olurken, günün en düşük puanını alan ikinci gelini 10 puanla Ezgi oldu. Peki Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 20.8.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 11:52
Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? 20 Ağustos Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Uzun süredir ekranlara ara veren Gelinim Mutfakta puan durumu açıklanıyor. Heyecanın eksik olmadığı Gelinim Mutfakta'da bugün Hüsniye Hanım, el-kol temasını uzatan Reyhan Hanım sert bir tepki veriyor! Ezgi ve Hatice arasında ipler geriliyor. Yeni yarışmacının da dahil olduğu programda puan durumları ve çeyrek altını kazanan isimler gün içinde açıklanmaya devam ediyor. Bu bağlamda '' Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? 20 Ağustos Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Çeyrek altını kim aldı?'' sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl, çeyrek altını kim kazandı? İşte detaylar…

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU NASIL? (20 AĞUSTOS 2019)

Gelinim Mutfakta puan durumu açıklanınca haberimize eklenecektir.

Gelinim Mutfakta 20 Ağustos Salı günü yayınlanacak olan 332. Bölümün fragmanı yayında! Gülcan, Hülya'yı kendisini taklit etmekle suçluyor!

Hüsniye Hanım, el-kol temasını uzatan Reyhan Hanım sert bir tepki veriyor! Ezgi ve Hatice arasında ipler geriliyor! Ezgi, Hatice'nin günün yemeğini bilmediğini iddia ediyor!

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.15'te Kanal D'de!

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (19 AĞUSTOS 2019)

Gelinim Mutfakta yeni sezonu 19 Ağustos tarihinde Kanal D ekranında başladı. Yeni sezonun ilk puan durumu ve çeyrek altını kazanan ismi ise belli oldu.

Ezgi: 10

Gülcan: 9

Hatice: 14

Hülya: 12

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Hatice Karabulut ve Hülya Bütün aldı. Çeyrek altını ise Hatice kazandı.

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