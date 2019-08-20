Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? 20 Ağustos Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Uzun süredir ekranlara ara veren Gelinim Mutfakta puan durumu açıklanıyor. Heyecanın eksik olmadığı Gelinim Mutfakta'da bugün Hüsniye Hanım, el-kol temasını uzatan Reyhan Hanım sert bir tepki veriyor! Ezgi ve Hatice arasında ipler geriliyor. Yeni yarışmacının da dahil olduğu programda puan durumları ve çeyrek altını kazanan isimler gün içinde açıklanmaya devam ediyor. Bu bağlamda '' Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? 20 Ağustos Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Çeyrek altını kim aldı?'' sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl, çeyrek altını kim kazandı? İşte detaylar…

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU NASIL? (20 AĞUSTOS 2019)

Gelinim Mutfakta puan durumu açıklanınca haberimize eklenecektir.

Gelinim Mutfakta 20 Ağustos Salı günü yayınlanacak olan 332. Bölümün fragmanı yayında! Gülcan, Hülya'yı kendisini taklit etmekle suçluyor!

Hüsniye Hanım, el-kol temasını uzatan Reyhan Hanım sert bir tepki veriyor! Ezgi ve Hatice arasında ipler geriliyor! Ezgi, Hatice'nin günün yemeğini bilmediğini iddia ediyor!

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.15'te Kanal D'de!

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (19 AĞUSTOS 2019)

Gelinim Mutfakta yeni sezonu 19 Ağustos tarihinde Kanal D ekranında başladı. Yeni sezonun ilk puan durumu ve çeyrek altını kazanan ismi ise belli oldu.

Ezgi: 10

Gülcan: 9

Hatice: 14

Hülya: 12

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Hatice Karabulut ve Hülya Bütün aldı. Çeyrek altını ise Hatice kazandı.