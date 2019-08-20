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filminin konusu nedir? Hacker filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam izleyicisi ile buluşacak olan filmi için geri sayım başladı. 2015 yılında vizyona giren film; suç, gerilim ve aksiyon türlerinde. Büyük bir suç çetesinin takibinin anlatıldığı aksiyon dolu nedir? Hacker filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Giriş Tarihi: 20.8.2019 16:20
Hacker filminin konusu nedir? Hacker filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan Hacker filmi için geri sayım başladı. 2015 yılında vizyona giren Hacker filminin yönetmen koltuğunda Michael Mann oturuyor. Türkiye'de 3 hafta boyunca vizyonda kalan film 41.860 seyirci tarafından izlendi. Filmin gişede elde ettiği gelir ise 547.145,00 TL olarak açıklandı. Buna göre; Hacker filminin konusu nedir? Hacker filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

HACKER FİLMİNİN KONUSU

İzinli olarak salıverilmiş bir suçlu olan Nicholas Hathaway (Chris Hemsworth) Amerikalı ve Çinli partnerleriyle birlikte büyük bir siber suç çetesini Amerika'da, Hong Kong'da ve dünyanın çok değişik yerlerinde kovalayacaktır.

HACKER FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Chris Hemsworth, Leehom Wang, Tang Wei, Viola Davis, Holt McCallany

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Hacker filminin konusu nedir? Hacker filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
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